Tunisia: 300 persone evacuate per incendio a Melloula

Trecento abitanti della regione di Melloula, nei pressi di Tabarka, verso il confine algerino, sono stati evacuati via mare dalla Guardia costiera tunisina, su disposizioni della Protezione civile, dopo il riaccendersi di un incendio nella zona domato qualche giorno fa. La situazione di emergenza ha indotto il presidente Kais Saied a sospendere il consiglio dei ministri in corso e l’istituzione immediata di una unità di crisi governativa per seguire gli eventi.

Dopo aver annunciato che l’incendio nella foresta di Melloula a Tabarka era stato completamente spento, la direzione regionale della protezione civile di Jendouba ha annunciato che il perimetro dell’incendio si è invece allargato a causa delle alte temperature stagionali e del forte vento che ha spazzato la regione, ordinando l’evacuazione di tutti gli abitanti. Due incendi erano scoppiati il ;;18 luglio scorso nella foresta di Melloula con danni a circa 500 ettari di pini di Aleppo e querce da sughero e a quattro abitazioni.