Turista francese muore per malore improvviso a Cortina

MeteoWeb

Un turista francese di 48 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre con il figlio e il nipote minorenni stava percorrendo la Ferrata degli alpini al Col dei Bos, Cortina d’Ampezzo. A lanciare il primo allarme attorno alle 13 un’escursionista che, più sotto, sentiva le grida e vedeva il corpo esanime.

A praticare subito le manovre di rianimazione alcuni escursionisti di passaggio, cui sono subentrati l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso, sbarcati dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata imbarellata e trasportata a valle, per essere affidata al Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza. Anche i due ragazzi sono scesi con l’eliambulanza.