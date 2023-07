Un uccello morto immobile nel cielo: il mistero del VIDEO che fa impazzire i social

MeteoWeb

Un video originariamente pubblicato a febbraio è riemerso ed è diventato di nuovo virale sui social. A Vancouver, in Canada, la Tiktoker @bluefrenchhorn26 ha pubblicato un video girato dal fidanzato di sua figlia in cui un uccello morto sembra fluttuare a mezz’aria, completamente immobile. Gli utenti lo definiscono un “glitch in the Matrix”, ossia l’ipotesi secondo cui viviamo in una simulazione, che implica che ci siano “errori del sistema” o “errori della realtà”.

Nel video, si possono vedere altre persone, ugualmente perplesse e sconcertate, che scendono dalle auto per riprendere la rara scena. Da quando è stato pubblicato, il video è stato visto milioni e milioni di volte. È finito persino in un telegiornale, con alcuni tentativi falliti di svelare quello che stava succedendo. Quindi, non si tratta di un eruv (una recinzione rituale che semplifica la vita di migliaia di religiosi osservanti della comunità ebraica), né di cavi telefonici. Il mistero su cosa sia davvero sembra essere ancora irrisolto. Kristina Deane, la donna che ha pubblicato il video su TikTok, ha detto che l’uccello era sparito 24 ore dopo.