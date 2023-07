Ue, domani riunione dell’Alleanza per il nucleare: l’Italia partecipa da osservatore

MeteoWeb

A margine del Consiglio Ue informale dell’Energia domani in Spagna, a Valladolid, si terrà una nuova riunione dell’Alleanza Ue per il nucleare, promossa dalla Francia. L’Italia, a quanto apprende GEA, parteciperà in qualità di osservatore come alle precedenti due riunioni e sarà rappresentata a livello tecnico, dunque non direttamente dal Ministro per l’ambiente e l’energia, Gilberto Pichetto Fratin. Si tratta della quarta riunione in tutto da quando l’iniziativa è stata promossa dal Ministro francese per la transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher e lanciata a fine febbraio con la partecipazione ufficiale di un gruppo di dieci Stati membri (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia).

La seconda riunione si è svolta lo scorso 28 marzo a Bruxelles, a margine della riunione dei Ministri dell’Energia, a cui hanno partecipato in qualità di ‘osservatori’ anche Belgio, Italia e Paesi Bassi, insieme alla Commissione europea (rappresentata dal Commissario europeao per l’energia, Kadri Simson) e alla presidenza svedese dell’Ue. La terza riunione, ultima finora, si è tenuta lo scorso 16 maggio a Parigi e ha visto la partecipazione di 16 Paesi Ue ed extra Ue: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svezia. Alla riunione erano rappresentati anche Regno Unito come ‘ospite’ e l’Italia in qualità di ‘osservatore’, rappresentata da un funzionario dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.