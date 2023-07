UFO, la testimonianza al Congresso USA: “il governo nasconde resti alieni e astronavi”

MeteoWeb

Gli UFO, o fenomeni anomali non identificati (UAP), sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del governo degli Stati Uniti negli ultimi anni a causa di testimonianze di alto profilo da parte di testimoni credibili. Al fine di far luce su quella che alcuni ritengono essere una pressante minaccia alla sicurezza nazionale, la Subcommittee on National Security at the Border and Foreign Affairs della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha tenuto un’udienza ieri a Washington dal titolo “Fenomeni anomali non identificati: Implicazioni sulla sicurezza nazionale, pubblica sicurezza e trasparenza del governo“.

Tre testimoni chiave erano presenti all’udienza: Ryan Graves e David Fravor, due ex aviatori della Marina degli Stati Uniti che hanno riferito di incontri con oggetti sconosciuti nello spazio aereo di addestramento militare, e David Grusch, un veterano del combattimento militare statunitense decorato e ufficiale dell’intelligence del Pentagono.

Nelle osservazioni di apertura, il rappresentante Glenn Grothman ha affermato: “Dobbiamo chiedere trasparenza al Dipartimento della Difesa“, “il Congresso riconosce che l’argomento degli UAP è sfaccettato e richiede un approccio attento e basato sui dati“. Il rappresentante Tim Burchett è andato oltre: “Dobbiamo dire alla gente del Pentagono che lavorano per noi, il governo, noi non lavoriamo per loro. Questo è esattamente il punto. Questo è un problema di trasparenza del governo. Non possiamo fidarci di un governo che non si fida del suo popolo“.

Facendo eco, il rappresentante Jared Moskowitz ha affermato che “il pubblico americano ha il diritto di essere informato su tecnologie di origini sconosciute, intelligenza non umana e fenomeni inspiegabili“. Moskowitz ha aggiunto che qualsiasi divulgazione di informazioni segretate deve essere fatta con attenzione, sottolineando come l’esistenza della tecnologia degli elicotteri stealth non fosse pubblicamente nota prima che ne fosse utilizzato uno nel raid del 2011 su un complesso che ospitava Osama bin Laden. “Non possiamo permettere però che venga usato come scudo per tenere il popolo americano completamente all’oscuro delle verità fondamentali,” ha aggiunto Moskowitz.

Nella testimonianza che ha seguito le dichiarazioni di apertura, Grusch ha affermato di essere stato informato dell’esistenza di un “programma pluridecennale di recupero degli incidenti UAP e di reverse engineering” e gli è stato negato l’accesso, spingendolo a presentare una denuncia. Grusch, membro della Task Force UAP del Pentagono dal 2019 al 2021, ha detto al comitato che la sua denuncia si basa su “informazioni che sono state fornite da persone con una lunga esperienza di legittimità e servizio a questo Paese, molti dei quali hanno anche condiviso prove convincenti sotto forma di fotografie, documentazione ufficiale e testimonianze orali riservate a me e a molti dei miei vari colleghi“.

Moskowitz ha chiesto a Grusch se l’ex funzionario della comunità dell’intelligence fosse a conoscenza di “programmi nello tecnologicamente avanzati che non sono autorizzati“, e Grusch ha risposto che questi programmi esistono e sono al di fuori della supervisione del Congresso. Quando gli è stato chiesto se fosse a conoscenza di immagini di luoghi di schianto di velivoli di origine sconosciuta, Grusch ha detto che non poteva rispondere in un contesto aperto e non segretato.

La rappresentante Virginia Foxx ha interrogato Grusch sulle sue affermazioni secondo cui il governo degli Stati Uniti è in possesso di “veicoli spaziali non umani“, chiedendo se le precedenti dichiarazioni fatte da Sean Kirkpatrick, capo dell’All-Domain Anomaly Resolution Office, o AARO, aveva ragione nell’affermare che il governo degli Stati Uniti non aveva prove di intelligence non umana. “Non è esatto“, è stata la risposta di Grusch.

Burchett ha chiesto a Grusch se “c’è mai stata un’attiva campagna di disinformazione del governo degli Stati Uniti per negare l’esistenza di fenomeni aerei non identificati“. Grusch ha affermato che c’è stata davvero una tale campagna, ma ha sottolineato di non potere aggiungere nulla oltre a quanto aveva già dichiarato pubblicamente.

Anche il rappresentante Eric Burlison ha interrogato Grusch su alcune di queste affermazioni. “Lei ha detto che gli Stati Uniti hanno veicoli spaziali intatti. Ha detto che il governo ha corpi alieni o specie aliene. Ha visto il veicolo spaziale? Ha visto qualcuno dei corpi?” ha chiesto Burlison. “Non è qualcosa a cui ho assistito io stesso“, ha risposto Grusch. Ha risposto però ad una domanda successiva affermando definitivamente che, quando si tratta di recuperi di incidenti UAP, elementi “biologici sono arrivati ​​con alcuni di questi recuperi“. La rappresentante Nancy Mace ha chiesto a Grusch se intendeva umano o non umano. “Non umano, e questa era la valutazione delle persone con una conoscenza diretta del programma con cui ho parlato,” ha risposto Grusch. Grusch ha aggiunto in risposta a una successiva domanda di Burchett che è a conoscenza di “programmi di ingegneria inversa per velivoli non terrestri“.

Nella sua testimonianza, Graves ha riferito al comitato che gli UAP sono gravemente sottostimati nello spazio aereo americano. “Questi avvistamenti non sono rari o isolati. Sono di routine“, ha detto Graves. “L’equipaggio militare e i piloti commerciali – osservatori addestrati le cui vite dipendono da un’identificazione accurata – sono spesso testimoni di questi fenomeni“. Graves ha descritto come gli aviatori della marina operanti sulla costa orientale degli Stati Uniti hanno assistito a oggetti che sembravano rimanere fermi di fronte a venti di forza di uragano per poi accelerare improvvisamente a velocità supersoniche.

Nonostante la natura straordinaria di questi avvistamenti e la loro vicinanza allo spazio aereo militare statunitense, Graves ha affermato che lui e i suoi colleghi, per non parlare di altri piloti che hanno avuto incontri simili, storicamente sono stati riluttanti a segnalarli. “Lo stigma associato agli UAP è reale e potente e sfida la sicurezza nazionale“, ha detto Graves al comitato. “Mette a tacere i piloti commerciali che temono ripercussioni professionali e scoraggia i testimoni. È aggravato dalle recenti affermazioni del governo che mettono in dubbio la credibilità delle testimonianze oculari“.

Graves ha fatto riferimento al recente gruppo di studio UAP della NASA, affermando che l’agenzia “ha un ruolo importante da svolgere per quanto riguarda la sicurezza dell’aviazione commerciale ed è uno dei loro oneri originali come organizzazione“, dato che la NASA gestisce già un sistema di segnalazione della sicurezza aerea.

Durante la testimonianza di Fravor, l’ex pilota di F/A-18 ha riferito al comitato di essere preoccupato per la mancanza di supervisione del governo quando si tratta di “elaborare o lavorare su velivoli ritenuti non di questo mondo“. “Vorrei dire che l’ oggetto Tic Tac che abbiamo utilizzato nel 2004 era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avessimo in quel momento, abbiamo oggi o stiamo cercando di sviluppare nei prossimi 10 anni“, ha detto Fravor. “Se in effetti disponiamo di programmi che possiedono questa tecnologia, sarebbe bello avere la supervisione di quelle persone che i cittadini di questo grande Paese hanno eletto per rappresentare ciò che è meglio per gli Stati Uniti e il meglio per i cittadini“.

In risposta a una domanda sul fatto che gli UAP rappresentino o meno una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Fravor ha dichiarato un “sì” definitivo, aggiungendo che “la tecnologia che abbiamo affrontato era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avessimo“. Fravor ha definito una “farsa” il fatto che l’esercito e/o il governo degli Stati Uniti non dispongano di un archivio centralizzato per i rapporti sugli UAP.

Grusch è stato anche interrogato su un possibile “potenziale interdimensionale” del fenomeno UFO. Grusch ha affermato di avere familiarità con i concetti di “multidimensionalità” e “principio olografico“, idee su come gli esseri potrebbero essere “proiettati dallo spazio dimensionale superiore a quello dimensionale inferiore“, ma ha aggiunto che sono solo teorici.

Durante l’interrogatorio, tutti e 3 i testimoni hanno affermato che è possibile che gli UAP siano interessati alle capacità nucleari americane, a test di vulnerabilità nei sistemi di difesa aerea statunitensi o alla conduzione di ricognizioni nello spazio aereo americano.

Nelle osservazioni conclusive, i rappresentanti hanno sottolineato come questo problema, in sostanza, riguardi meno la caccia alle prove di presunte astronavi aliene, e più la richiesta di responsabilità e trasparenza da parte del governo degli Stati Uniti.

Il rappresentante Robert Garcia ha ribadito la necessità di utilizzare la scienza per cercare di trovare risposte sull’enigma UAP. “Credo anche molto nel seguire i fatti e fare i compiti e assicurarci di seguire la scienza mentre cerchiamo di ottenere quante più informazioni possibili“, ha aggiunto Garcia. “La trasparenza è una pietra angolare del governo. Viviamo in una vasta galassia. Molte le domande senza risposta“.