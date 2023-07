Ultima Generazione: gli attivisti bloccano l’A1 in direzione Roma

MeteoWeb

Stamattina alle 8:50 nove persone di Ultima Generazione, aderenti alla campagna “non paghiamo il fossile“, hanno bloccato il traffico sull’A1, da Firenze verso Roma all’altezza di Fiano Romano, km 528+600. I manifestanti per tutta la durata dell’azione hanno discusso con gli automobilisti presenti, parlando della gravità della situazione climatica, economica e sociale corrente, e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne e prevenirne i danni. “Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, che hanno portato via i presenti“, affermano gli attivisti .

“Mi chiamo Bruno, ho 29 anni e sono sceso in strada perché non ne posso più: non ne posso di avere un Governo che, da un lato, ignora la crisi climatica, dopo una primavera di siccità e alluvioni e nel pieno di un’estate senza precedenti, e, dall’altro, attua politiche che renderanno più profonde le diseguaglianze sociali ed economiche. Un doppio sfregio che come cittadino non sono disposto a tollerare“, ha commentato il giovane.