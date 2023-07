Un anno fa la tragedia della Marmolada, oggi messa al Fedaia

MeteoWeb

Oggi, primo anniversario del crollo del ghiacciaio di Punta Rocca in Marmolada, costato la vita a 11 alpinisti, si terrà una messa a Passo Fedaia e la benedizione di uno spazio dedicato alla meditazione ai piedi della montagna, dopo un weekend di celebrazioni. La messa sarà celebrata alle 11 nel piazzale a monte del rifugio Cima Undici. Dall’area si può osservare la cicatrice lasciata dal crollo del ghiacciaio, che in questo periodo è coperto di neve. Al termine della celebrazione religiosa, una targa commemorativa sarà deposta in uno spazio di meditazione situato poche decine di metri più in alto.

Alle 13:43 di domenica 3 luglio 2022, la calotta sommitale del ghiacciaio di Punta Rocca sulla Marmolada, la “Regina delle Dolomiti” tra Trentino e Veneto, è collassata improvvisamente causando una valanga di 6.480 metri cubi tra neve, blocchi di ghiaccio, massi e fango ha travolto alcune cordate di alpinisti. Diciannove le persone coinvolte, 22 le vittime (7 vicentini, una trentina, un trevigiano, e due cechi), 8 i feriti.