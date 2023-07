Università di Trento: al via il dottorato in Space science and technology

MeteoWeb

Il 4 luglio l’Università di Trento inaugura il corso di dottorato nazionale in Space science and technology. “Il corso coinvolge 19 atenei italiani, 8 enti di ricerca e 3 imprese ed è coordinato dall’ateneo di Trento con il professor Roberto Battiston – fa sapere il rettorato -. Dura tre anni, si svolge in lingua inglese e si propone di formare giovani dottorandi e dottorande nel campo della scienza, ingegneria, tecnologia e relazioni internazionali nel settore spaziale. La scadenza per partecipare al bando è fissata alle 16 di giovedì 6 luglio”.

A tagliare il nastro del corso sarà l’astronauta e ingegnere aerospaziale Paolo Nespoli. “Le storie fantascientifiche di Jules Verne, lo sbarco sulla Luna del 1969, la corsa alla conquista dello spazio, le nuove prospettive aperte dallo sviluppo tecnologico saranno gli argomenti trattati da Nespoli – si legge in una nota del rettorato -. L’astronauta racconterà le emozioni e i retroscena di una delle esperienze umane più straordinarie: la vita nello spazio.”