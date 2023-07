Uno studio rivela che gli uomini e le donne hanno diverso senso umorismo

MeteoWeb

L’umorismo tra uomini e donne e’ diverso. Spesso, queste ultime accusano gli uomini di fare battute sprezzanti e denigratorie. Ma cosa succede se gli uomini diventano oggetto di scherno e derisione? Questo e’ cio’ che ha indagato la psicologa Silvana Weber insieme a Sven Kachel (Universita’ di Kaiserslautern-Landau). Weber e’ assistente di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia della comunicazione e dei nuovi media della Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg (JMU).

La rappresentazione mediatica del genere e della diversita’ cosi’ come gli effetti della comunicazione mediatica degli stereotipi sono al centro della sua ricerca. Per il suo attuale progetto, la psicologa ha fatto ascoltare a uomini e donne barzellette diverse in una serie di esperimenti e poi ha registrato le loro reazioni. “Eravamo particolarmente interessati a sapere se le battute sprezzanti nei confronti degli uomini potessero minacciare la mascolinita'”, spiega Weber. Questa minaccia e’ strettamente legata alla teoria della virilita’ precaria, che afferma che la mascolinita’ e’ difficile da raggiungere e facile da perdere e deve essere costantemente dimostrata.

I risultati dello studio, tuttavia, non supportano questa conclusione: “I nostri risultati indicano che le donne percepiscono le battute misogine come una minaccia, soprattutto quando vengono raccontate da un oratore maschio“, afferma lo psicologo. Tuttavia, questo effetto non si verifica con gli uomini, nemmeno quando la barzelletta viene raccontata da una donna. “Apparentemente, le battute denigratorie non rappresentano una minaccia per gli uomini, indipendentemente da chi le racconta” afferma Weber. Una spiegazione potrebbe essere che gli uomini in linea di principio hanno uno status piu’ elevato e un potere maggiore nella societa’ e quindi non vedono il loro status minacciato da uno scherzo. Ai partecipanti allo studio e’ stato dato un totale di 20 barzellette diverse da ascoltare.

Questi potrebbero essere assegnati a cinque categorie: Scherzi neutri come: “Come si fa a mettere un elefante in un frigorifero? Apri la porta del frigorifero, metti dentro l’elefante e chiudi la porta”. Barzellette denigratorie che si riferiscono a stereotipi maschili: “Perche’ i ragazzini si lamentano? Perche’ si stanno esercitando per essere uomini”. Scherzi denigratori degli uomini senza riferimento agli stereotipi maschili: “Come si chiama un uomo con mezzo cervello? Dotato”. Scherzi denigratori delle donne con riferimento agli stereotipi femminili: “Perche’ e’ una cattiva idea chiedere a Siri “Cosa vogliono le donne?” Ha parlato ininterrottamente negli ultimi due giorni”. Scherzi misogini senza riferimento a stereotipi femminili, come “Come si chiama una donna con un’opinione? Sbagliato”.

Queste battute sono state eseguite ciascuna da sei oratori semi-professionisti. Le battute sono state registrate nello studio di registrazione del Centro di Competenza Media Dr. Herbert Brause dell’Universita’ di Wurzburg. Successivamente sono state modificate professionalmente in modo che le battute differissero solo per un fattore: il genere vocale del narratore. Dai risultati emerge che le donne trovano le battute generalmente meno divertenti. In un primo round con un totale di 198 partecipanti, 74 dei quali donne, sono state raccontate 20 barzellette in ordine casuale.

All’interno di ciascuna categoria, hanno sentito due barzellette raccontate da un’oratrice donna e due barzellette raccontate da un oratore maschio. “Cio’ ha confermato la nostra ipotesi secondo cui le donne generalmente trovano le battute meno divertenti degli uomini”, afferma Silvana Weber. Inoltre, le donne hanno valutato le battute di disapprovazione delle donne come meno divertenti rispetto alle battute di disapprovazione degli uomini o neutre, mentre non c’era tale differenza tra i partecipanti di sesso maschile.

Inoltre, le donne hanno valutato le battute denigratorie piu’ discriminatorie quando sono state pronunciate da un uomo. Questo non era il caso dei partecipanti maschi allo studio. In un secondo round con un totale di 226 partecipanti esclusivamente maschi, Weber e il suo team hanno indagato sulla questione se le battute denigratorie degli uomini innescassero negli ascoltatori la sensazione che la loro mascolinita’ potesse essere minacciata e li incoraggiassero a ‘ripristinare’ la loro mascolinita’.

“Una delle nostre ipotesi era che in questo caso gli uomini avrebbero mostrato tendenze di svalutazione piu’ forti e piu’ rabbia, se le barzellette fossero state raccontate da una donna”, dice la psicologa. In effetti, nessuna delle ipotesi stabilite in precedenza ha potuto essere confermata in questo esperimento: ne’ il contenuto delle barzellette ne’ il genere di chi racconta o la loro interazione hanno avuto alcuna influenza sulla reazione dei partecipanti allo studio.

“Questo suggerisce che gli uomini non reagiscono all’umorismo discriminatorio di genere allo stesso modo delle donne” aggiunge. Per ora, tuttavia, questi risultati sono preliminari. Weber e il suo team stanno attualmente lavorando a una pubblicazione. Al fine di indagare ulteriormente sui possibili effetti di minaccia dell’umorismo discriminatorio di genere nelle donne e negli uomini, stanno anche pianificando ulteriori studi con il materiale prodotto in questo progetto.