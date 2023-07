USA, approvata la prima pillola anticoncezionale da banco

MeteoWeb

I regolatori federali USA hanno approvato la prima pillola anticoncezionale da banco, decisione che renderà i contraccettivi orali più facili da ottenere, specialmente da adolescenti e donne che non vedono regolarmente un medico. La pillola in questione – Opill, di Perrigo, l’unica a cui si applichi la decisione della FDA – dovrebbe essere disponibile al banco nei negozi a partire da gennaio o febbraio. Non avrà limiti di età. Il prezzo al dettaglio suggerito dovrebbe essere annunciato questo autunno.

“Ci opponiamo strenuamente alla disponibilità senza prescrizione medica di Opill”, avevano scritto a novembre la Conferenza episcopale degli Stati Uniti, il National Catholic Bioethics Center, l’Associazione medica cattolica e l’Associazione nazionale delle infermiere cattoliche, portando ragioni legate alla sicurezza e alla salute. Ma non solo: già a maggio i consulenti esterni della FDA, votando all’unanimità il parere secondo cui i benefici dell’approvazione dello stato OTC per Opill superano i rischi, avevano “ignorato le riserve espresse dal personale dell’agenzia”, al cui interno c’era chi “si chiedeva se la supervisione del medico non dovesse continuare ad essere necessaria per garantire che la pillola fosse utilizzata in modo sicuro ed efficace”, come ricorda il Washington Post.

Entusiasta, invece, Victoria Nichols, direttrice del progetto Free the Pill: “Si tratta di un cambiamento radicale nell’accesso ai contraccettivi e nella salute riproduttiva”, esito di lunghe campagne a favore della pillola senza ricetta. Campagne che – sempre secondo il Washington Post – “hanno assunto una nuova urgenza dopo l’annullamento della sentenza Roe v. Wade” con cui la Corte Suprema, lo scorso anno, ha di fatto rimesso ai singoli Stati americani la facoltà di stabilire leggi proprie in materia di ricorso all’interruzione di gravidanza. Mentre “i gruppi antiabortisti che hanno spinto duramente per smantellare Roe non hanno speso molto tempo per concentrarsi sui contraccettivi orali”.