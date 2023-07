USA, avviato l’Ufficio per la politica di preparazione e risposta alle pandemie

MeteoWeb

Sotto la guida del Presidente Biden, l’Amministrazione ha compiuto passi significativi per garantire a tutti gli individui l’accesso continuo a protezioni salvavita come vaccini, trattamenti e test, e che la nazione sia ben preparata a gestire i rischi della COVID-19 o di altre cause di potenziali pandemie in futuro. Si tratterà di un ufficio permanente dell’Ufficio esecutivo del Presidente (EOP) incaricato di guidare, coordinare e attuare le azioni relative alla preparazione e alla risposta a minacce biologiche o patogeni noti e sconosciuti che potrebbero portare a una pandemia o a significative interruzioni della salute pubblica negli Stati Uniti.

L’OPPR assumerà i compiti dell’attuale gruppo di risposta COVID-19 e del gruppo Mpox alla Casa Bianca e continuerà a coordinare e sviluppare politiche e priorità relative alla preparazione e alla risposta alle pandemie. Per guidare questo lavoro, il Presidente ha annunciato che il Maggior Generale Paul Friedrichs sarà il direttore inaugurale dell’OPPR e consigliere principale per la preparazione e la risposta alle pandemie a partire dal 7 agosto 2023.

L’esperienza impareggiabile del Maggiore Generale Friedrichs lo rende la persona giusta per guidare questo ufficio. Attualmente è Assistente speciale del Presidente e Direttore senior per la sicurezza sanitaria globale e la biodifesa presso il Consiglio di sicurezza nazionale (NSC). Il Magg. Gen. Friedrichs è stato in precedenza chirurgo dello Stato Maggiore Congiunto al Pentagono, dove ha coordinato tutte le questioni relative ai servizi sanitari, ha fornito consulenza medica al Presidente dello Stato Maggiore Congiunto ed è stato consulente medico della Task Force Covid-19 del Dipartimento della Difesa (DoD).

Nel corso della sua carriera ha lavorato a stretto contatto con partner governativi federali, statali, tribali, locali e territoriali, nonché con controparti industriali e accademiche ed è stato attivo in diverse società mediche professionali. Friedrichs ha anche supervisionato il sistema di evacuazione globale dei pazienti del Dipartimento della Difesa, supportando l’assistenza medica globale e numerose risposte a disastri nazionali e globali da parte di agenzie.

Ha guidato la task force del DoD che ha sviluppato piani per l’implementazione di principi medici ad alta affidabilità in tutto il DoD e ha creato le prime capacità di analisi medica dell’Aeronautica Militare. Nel corso dei suoi 37 anni di carriera, ha diretto ospedali militari e sistemi di assistenza sanitaria regionali e globali, ha pubblicato numerosi articoli di medicina e ha sempre cercato opportunità di collaborazione con i colleghi per migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria e la gestione dei rischi.