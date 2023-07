USA, gli effetti della siccità sul sistema elettrico: meno idroelettrico, più fossili. Lo studio

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, gli Stati Uniti occidentali hanno sperimentato una grave siccità e secondo i modelli climatici, è previsto un aumento del rischio di secche in futuro. L’aumento della scarsità di risorse idriche potrebbe avere importanti implicazioni per i sistemi elettrici della regione, interconnessi e dipendenti dall’energia idroelettrica. Secondo uno studio del Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security di Oakland in California, pubblicato su Pnas, la siccità potrebbe sconvolgere i sistemi elettrici che dipendono fortemente dall’energia idroelettrica, con un potenziale aumento della produzione da fonti fossili.

Utilizzando i dati relativi alla produzione e alle emissioni delle centrali elettriche dal 2001 al 2021, gli scienziati hanno valutato i possibili impatti della siccità sul funzionamento delle centrali a combustibili fossili e quelli associati sulle emissioni di gas serra, sulla qualità dell’aria e sulla salute umana. I ricercatori hanno scoperto che, in condizioni di estrema siccità, la produzione di energia elettrica da parte di singoli impianti a combustibili fossili può aumentare fino al 65% rispetto alle condizioni medie, soprattutto a causa della necessità di sostituire l’energia idroelettrica. Oltre il 54% di questa produzione è transfrontaliera.

Condizioni di siccità comportano importazioni di elettricità e quindi un aumento delle emissioni inquinanti delle centrali elettriche. Questi incrementi delle emissioni, dovuti alla siccità, hanno impatti rilevabili sulla qualità dell’aria locale. La quantificazione empirica degli impatti della siccità sulle centrali elettriche a combustibili fossili negli Stati Uniti occidentali e i conseguenti effetti sulle emissioni e sulla qualità dell’aria ha stimato danni da 1,2 a 2,5 volte l’aumento del costo economico diretto della produzione di elettricità da combustibili fossili indotto dalla siccità.

Combinando le stime dei modelli climatici sull’inaridimento futuro con scenari stilizzati di transizione energetica, i ricercatori hanno scoperto che gli effetti della siccità rimarranno probabilmente elevati anche in presenza di un’espansione aggressiva delle fonti rinnovabili, suggerendo che sono necessarie misure più ambiziose e mirate a mitigare le emissioni e l’onere sanitario del settore elettrico durante l’emergenza idrica.