Usa: in California a fuoco 3.500 ettari, “caldo opprimente”

In California centinaia di vigili del fuoco, con l’aiuto di elicotteri e aerei, stanno combattendo contro quattro incendi che hanno gia’ devastato 3.500 ettari nella contea di Riverside, nel mezzo di un’ondata di caldo estremo. Secondo la Cnn almeno un migliaio di abitazioni sono gia’ state evacuate. I quattro focolai si trovano a 60 km l’uno dall’altro in una zona poco abitata a un centinaio di chilometri a sud-est di Los Angeles. Il piu’ violento ed esteso e’ l’incendio chiamato ‘Rabbit Fire’, nella Moreno Valley, che ha gia’ bruciato 3.076 ettari di terreni, circa un terzo della superficie di Parigi.

Al momento i vigili sono riusciti a spegnerlo solo al 25% e 150 edifici sono ancora minacciati dalle fiamme. Da giorni i vigili combattono altri tre incendi, due dei quali ormai sono stati spenti: ‘Reche’, che ha distrutto 176 ettari, e ‘Highland’ (42 ettari), ormai sotto controllo rispettivamente all’80% e al 95%; l’incendio di ‘Gavilan’ (137 ettari) invece e’ attualmente domato solo al 50%.

Le cause degli incendi non sono state ancora accertate ma secondo Richard Cordova, dei vigili del fuoco della contea, e’ colpa del “caldo estremo e la vegetazione secca”. Per il servizio meteorologico nazionale Nws, gli Usa stanno subendo un’ondata di calore “opprimente”. In California le temperature variano tra 41 e 45 gradi, motivo per cui “il calore e’ un problema serio per la regione, soprattutto per gli incendi”, ha commentato a Fox News un vigile del fuoco di Riverside.