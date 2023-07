Usa: ondata di calore, allerta per 300 milioni di americani

MeteoWeb

Due escursioniste morte per le alte temperature, le immagini virali di un padre disperato che prende a picconate il vetro dell’auto per liberare il figlio, rimasto chiuso nella macchina trasformata in forno. Sono due delle notizie legate all’ondata di calore che sta attraversando gli Stati Uniti e che ha messo in allarme trecento milioni di americani. Quasi tutti gli Stati, da est a ovest, sono in allerta. In molte zone del sud la temperatura ha superato i 45 gradi, spesso con conseguenze tragiche.

Due donne impegnate in un’escursione nella Valle del Fuoco, il parco naturale nel sud del Nevada, sono morte a causa dell’alta temperatura, che aveva raggiunto i 45 gradi. Le due vittime facevamo parte di un gruppo di escursionisti. Le squadre d’emergenze hanno trovato una di loro morta lungo il sentiero, e l’altra in un canyon. Dall’inizio di giugno sono in tutto sette gli escursionisti che sono morti nei parchi americani. In tutti e sette i casi la temperatura aveva superato i 40 gradi.

Il primo riguardava un uomo di 65 anni, morto durante un’escursione nel Big Bend, in Texas. Il 2 luglio una donna di 57 ani era morta durante una camminata nel Grang Canyon. Il giorno dopo era toccato a un uomo di 65 anni, trovato morto nella sua auto, parcheggiata lungo la strada che attraversa la Valle della Morte, in California. Secondo le squadre di soccorso, anche questo decesso e’ legato all’alta temperatura: quel giorno c’erano 52 gradi.

Tragedia solo sfiorata, invece, a Arlington, Texas, dove un uomo ha ripetutamente colpito con un piccone il parabrezza dell’auto, per liberare il figlio piccolo rimasto bloccato dentro la macchina, mentre fuori c’erano 38 gradi. I genitori avevano, per errore, chiuso la portiera, lasciando le chiavi inserite. Sono seguiti momenti drammatici, con il padre che ha utilizzato il piccone per sfondare il vetro. Il piccolo e’ stato messo in salvo ed e’ in buone condizioni.