USA, studio su possibile blocco dei raggi solari per rallentare il cambiamento climatico

MeteoWeb

La Casa Bianca apre all’idea di studiare come bloccare i raggi di sole per rallentare il cambiamento climatico. L’idea controversa di modificare la radiazione solare potrebbe aiutare nella lotta al riscaldamento climatico ma, avvertono gli scienziati, gli effetti collaterali di una tale mossa sono sconosciuti, e potrebbero includere un’alterazione della composizione chimica dell’atmosfera. L’apertura dell’amminsitrazione a studiare la geoingegneria è comunque cauta.

“Un programma di ricerca sulle implicazioni scientifiche e sociali della modifica della radiazione solare potrebbe consentire decisioni più informate sui potenziali rischi e benefici della tecnica come componente di una politica contro il cambiamento climatico”, afferma la Casa Bianca lasciando quindi intendere che non sono previsti cambi nella sua strategia per combattere il riscaldamento climatico.