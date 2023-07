Usa: Twitter in tilt, milioni di utenti fuori dal social

MeteoWeb

Twitter in tilt negli Stati Uniti. Dal mattino la piattaforma e’ finita in quella che viene tecnicamente definita un “down”: milioni di follower in Usa hanno segnalato su altri social l’impossibilita’ di scaricare messaggi su Twitter, altri dicono di non essere in grado di leggere i post da venerdi’ sera. I problemi tecnici sono stati confermati da Down Detector, una app che traccia la qualita’ del servizio di Twitter e che segnala un blackout a partire dalle 8 del mattino. I piu’ colpiti sarebbero gli utenti che hanno provato a collegarsi al social via telefonino.

Quello di queste ore e’ il terzo blackout a cui e’ andato incontro Twitter. La compagnia, al momento, non ha fornito indicazioni, nonostante le richieste avanzate da alcuni media americani. “Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 6.000 post/giorno; gli account non verificati fino a 600 post/giorno: i nuovi account non verificati a 300 al giorno”. Lo annuncia via Twitter Elon Musk.