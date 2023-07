USA, vaccino anti covid: aumento dei casi di miocardite nell’esercito

MeteoWeb

Un alto funzionario del Pentagono ha confermato l’impennata dei casi di miocardite tra i membri del servizio statunitense nel 2021, dopo l’introduzione del vaccino COVID-19. Nel 2021 si sono verificati 275 casi di miocardite, con un’impennata del 151% rispetto alla media annuale dal 2016 al 2020, secondo Gilbert Cisneros Jr, sottosegretario alla Difesa per il personale e la prontezza, che ha confermato i dati rivelati da un informatore all’inizio di quest’anno.

I vaccini COVID-19 possono causare miocardite, una forma di infiammazione cardiaca che può portare alla mortalità, compresa la morte improvvisa. Anche il COVID-19 può causare miocardite. Cisneros ha fornito il tasso di casi per 100.000 anni-persona, un modo per misurare il rischio in un determinato periodo di tempo. Nel 2021, il tasso era di 69,8 tra i membri con un’infezione precedente, rispetto al 21,7 tra i membri che erano stati vaccinati.

“Questo suggerisce che la causa è stata più probabilmente l’infezione [COVID-19] e non la vaccinazione COVID-19”, ha dichiarato Cisneros. Non sono state fornite cifre per i membri che erano stati vaccinati ma che sono stati ugualmente infettati. Il tasso totale, 20,6, indica anche che alcuni membri non sono stati inclusi nell’analisi dei sottogruppi.

Il senatore Ron Johnson (R-Wis.), che ha indagato sui problemi del database, ha messo in dubbio il modo in cui l’esercito ha ottenuto le cifre. “Non è chiaro se o come si sia tenuto conto dei membri del servizio che hanno avuto una precedente infezione da COVID-19 e hanno ricevuto una vaccinazione contro il COVID-19”, ha scritto Johnson a Cisneros. I funzionari del Dipartimento della Difesa (DOD) non hanno risposto a una richiesta di commento. Johnson ha chiesto di ricevere le informazioni entro il 2 agosto.

Il dottor Peter McCullough, cardiologo e presidente della Fondazione McCullough, ha esaminato i dati appena resi noti. “Il grande aumento di casi di miocardite nelle nostre forze armate nel 2021 è stato molto probabilmente dovuto a una vaccinazione COVID-19 sconsiderata”, ha dichiarato a The Epoch Times via e-mail, indicando uno studio israeliano che non ha riscontrato un aumento di miocardite nei pazienti COVID-19.

Altri studi hanno rilevato che i vaccini COVID-19 aumentano il rischio di miocardite. Il COVID-19 è stato collegato altrove alla miocardite, anche se i vaccini non hanno mai impedito l’infezione e sono diventati sempre più inefficaci contro di essa.

Le forze armate hanno incoraggiato la vaccinazione contro il COVID-19 dopo che le autorità statunitensi hanno autorizzato l’uso del vaccino alla fine del 2020. I funzionari militari sono stati tra i primi al mondo a sollevare preoccupazioni sulla miocardite dopo la vaccinazione e hanno pubblicato una prima serie di casi di 22 membri precedentemente sani che hanno sofferto di miocardite entro quattro giorni dalla ricezione del vaccino COVID-19. I funzionari statunitensi hanno poi affermato che i vaccini causano sicuramente la miocardite.

I funzionari militari hanno dichiarato di aver esaminato i dati e di aver scoperto che erano “difettosi”. Hanno detto che i dati per gli anni dal 2016 al 2020 sono stati “corrotti” durante un “processo di manutenzione del database”, che ha portato alla visualizzazione solo del 10% degli incontri medici effettivi per quel periodo di tempo.

Nel 2022 i funzionari hanno comunicato al signor Johnson che il problema era stato risolto. La correzione ha modificato in modo significativo i dati.Invece di un aumento del 2.181% dell’ipertensione nel 2021, per esempio, l’aumento è stato solo dell’1,9%.L’infertilità femminile, invece di aumentare del 472%, è aumentata del 13,2%.

Le percentuali aggiornate, tuttavia, sono state messe in discussione quando un altro informatore ha esaminato il database nel 2023 e ha scoperto che erano diverse. Il cancro ai testicoli, inizialmente stimato in aumento del 369 percento, è stato collocato dall’esercito al 3 percento. L’informatore ha scoperto che l’aumento reale è stato del 16,3%. L’embolia polmonare è stata tra le altre condizioni che si sono verificate più spesso nel 2021 rispetto a quanto comunicato dall’esercito.