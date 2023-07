Venezia, tragedia alla festa del Redentore: giovane muore sbalzato da barca

MeteoWeb

Incidente alla Festa del Redentore a Venezia: un ragazzo è morto dopo essere stato sbalzato in mare dalla piccola imbarcazione su cui si trovava. Per cause in corso di accertamento ha urtato violentemente una briccola (i pali di segnalazione delle corsie d’acqua) nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Sul posto il gruppo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco: recuperato il corpo senza vita del giovane, morto per annegamento.