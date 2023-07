Vercelli: un escursionista precipita in un dirupo, è in condizioni gravi

MeteoWeb

Terribile incidente oggi nel territorio del comune di Alto Sermenza, in provincia di Vercelli, in Alta Valsesia: un escursionista sulla cinquantina, è precipitato in un dirupo, provocandosi fratture e ferite molto serie. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara con l’intervento dell’elisoccorso. E’ in gravi condizioni.