Fumo e cenere dal vulcano Ubinas, stato d’emergenza in Perù | VIDEO

A causa dell’aumento dell’attività del vulcano Ubinas, in Perù, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni in 7 distretti vicini all’area interessata, nella regione meridionale di Moquegua. Nelle ultime ore, il vulcano alto 5.600 metri ha emesso fumo e cenere che hanno raggiunto i 5 km d’altezza facendo decretare un “pericolo imminente” di eruzione. Il Governo regionale di Moquegua e i governi locali “attueranno le misure e le azioni di emergenza immediate e necessarie“, con il coordinamento tecnico e il monitoraggio dell’Istituto nazionale di difesa civile (Indeci) e la partecipazione dei ministeri e di altre istituzioni pubbliche e private.

L’Istituto Geofisico del Perù (IGP) ha preannunciato un allarme rosso per poter evacuare la popolazione della zona se l’attività vulcanica dovesse continuare ad aumentare. “Ci stiamo preparando per un possibile scenario ad alto rischio, stiamo già esaminando le aree da evacuare,” ha dichiarato il presidente dell’IGP, Hernando Tavera.