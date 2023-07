Webb festeggia il primo anno di operazioni scientifiche mostrando la nascita di stelle

MeteoWeb

Dal nostro cortile cosmico nel Sistema Solare alle galassie lontane fino all’alba dei tempi, il telescopio spaziale James Webb NASA/ESA/CSA ha mantenuto la sua promessa di svelare l’Universo come mai prima d’ora nel suo primo anno di operazioni scientifiche. Per celebrare il completamento di un primo anno di successi, è stata rilasciata una nuova immagine di una piccola regione di formazione stellare nel complesso Rho Ophiuchi.

La nuova immagine rilasciata oggi presenta la regione di formazione stellare più vicina a noi. La sua vicinanza a 390 anni luce consente un primo piano molto dettagliato, senza stelle nello spazio intermedio.

La regione mostrata contiene circa 50 stelle giovani, tutte simili in massa al Sole o più piccole. Le aree più scure sono le più dense, dove la polvere avvolge le protostelle ancora in formazione. Enormi getti bipolari rossi di idrogeno molecolare dominano l’immagine. Questi si verificano quando una stella irrompe per la prima volta attraverso il suo involucro di polvere cosmica, lanciando nello Spazio una coppia di getti opposti. Al contrario, la stella S1 ha scavato una luminosa “caverna” di polvere nella metà inferiore dell’immagine. È l’unica stella nell’immagine che è significativamente più massiccia del Sole. Alcune stelle nell’immagine mostrano ombre rivelatrici che indicano dischi protoplanetari, potenziali futuri sistemi planetari in formazione.

Dalla sua primissima immagine in campo profondo svelata nel luglio 2022, Webb ha mantenuto la sua promessa di svelarci i segreti dell’Universo. Tuttavia, Webb ha rivelato molto più delle galassie lontane nell’Universo primordiale.

Al di là delle straordinarie immagini a infrarossi, ciò che ha davvero entusiasmato gli scienziati sono gli spettri nitidi di Webb, cioè le informazioni dettagliate che possono essere raccolte dalla luce dagli strumenti spettroscopici del telescopio. Gli spettri di Webb hanno confermato le distanze di alcune delle galassie più lontane mai osservate e hanno scoperto i primi e più distanti buchi neri supermassicci. Hanno identificato le composizioni delle atmosfere dei pianeti (o la loro mancanza) con più dettagli che mai e hanno individuato per la prima volta quali tipi di atmosfere possono esistere sugli esopianeti rocciosi. Hanno anche rivelato la composizione chimica dei vivai stellari e dei dischi protoplanetari, rilevando acqua, molecole contenenti carbonio organico e altro ancora. Le osservazioni di Webb hanno già portato a centinaia di studi scientifici che rispondono a domande di vecchia data e ne sollevano di nuove.

Webb sta aiutando a raccogliere indizi sulle nostre origini, per scoprire come la Terra è diventata il luogo ideale per la vita così come la conosciamo.

Dopo un anno, la missione scientifica di Webb è solo all’inizio. Il secondo anno di osservazioni è già stato programmato, con l’intenzione di costruire su un primo anno entusiasmante che ha superato le aspettative.