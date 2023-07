Webb scatta un’immagine infrarossa altamente dettagliata di stelle in formazione attiva

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA ha catturato le “stranezze” di una coppia di giovani stelle in formazione attiva, note come Herbig-Haro 46/47, in un’immagine ad alta risoluzione nella luce del vicino infrarosso. Questo è il ritratto più dettagliato di queste stelle, che risiedono a soli 1470 anni luce di distanza nella costellazione della Vela. Per trovare la coppia di giovani stelle, bisogna tracciare i picchi di diffrazione rosa e rosso brillante nell’immagine finché non si raggiunge il centro: le stelle sono all’interno della macchia bianco-arancio. Sono profondamente sepolte in un disco di gas e polvere che alimenta la loro crescita mentre continuano a guadagnare massa. Il disco non è visibile, ma la sua ombra è visibile nelle due regioni coniche scure che circondano le stelle centrali.

La coppia di stelle in formazione attiva ha emesso getti in due direzioni per migliaia di anni. Sebbene Herbig-Haro 46/47 sia stato studiato da molti telescopi, sia a terra che nello spazio, fin dagli anni ’50, Webb è stato il primo a catturarlo ad alta risoluzione nella luce del vicino infrarosso. Con Webb, ora possiamo comprendere meglio l’attività delle stelle – passata e presente – e scrutare attraverso la nebulosa blu polverosa, che appare nera nelle immagini a luce visibile, che le circonda. Nel tempo, i ricercatori saranno in grado di raccogliere nuovi dettagli su come si formano le stelle.

I dettagli più sorprendenti sono i lobi a due lati che si aprono a ventaglio dalle stelle centrali in formazione attiva, rappresentate in arancione fuoco. Gran parte di questo materiale è stato espulso da quelle stelle mentre ingeriscono ed espellono ripetutamente il gas e la polvere che le circondano nel corso di migliaia di anni. Quando il materiale proveniente da espulsioni più recenti incontra materiale più vecchio, cambia la forma di questi lobi. Questa attività è come una grande fontana che si accende e si spegne in rapida, ma casuale successione. Alcuni getti inviano più materiale e altri si lanciano a velocità più elevate. Perché? È probabilmente correlato a quanto materiale è caduto sulle stelle in un particolare momento.

Le espulsioni più recenti delle stelle appaiono in blu. Lungo il lato destro, queste espulsioni creano motivi ondulati più chiari. Sono disconnesse in punti e terminano in un notevole cerchio viola chiaro irregolare nell’area arancione più spessa. Sulla sinistra, vicino alle stelle centrali, emergono anche linee arricciate blu più chiare, ma a volte sono oscurate dal picco di diffrazione rosso vivo. Tutti questi getti sono cruciali per lo stesso processo di formazione stellare. Le espulsioni regolano la massa che le stelle alla fine raccolgono. (Il disco di gas e polvere che alimenta le stelle è piccolo: come una fascia strettamente legata attorno alle stelle.)

La seconda caratteristica più importante è l’effervescente nube blu. Questa è una regione di polvere densa e gas, nota sia come nebulosa che più formalmente come globulo di Bok. Se vista in luce prevalentemente visibile, appare quasi completamente nera: solo poche stelle sullo sfondo fanno capolino. Nella nitida immagine nel vicino infrarosso di Webb, possiamo vedere dentro e attraverso gli strati vaporosi di questa nube, mettendo a fuoco molto di più di Herbig-Haro 46/47, rivelando anche un’ampia gamma di stelle e galassie che si trovano ben oltre. I bordi della nebulosa appaiono in un morbido contorno arancione, come una L rovesciata lungo la destra e la parte inferiore dell’immagine.

Questa nebulosa è significativa: la sua presenza influenza le forme dei getti emessi dalle stelle centrali. Mentre il materiale espulso colpisce la nebulosa in basso a sinistra, c’è più possibilità per i getti di interagire con le molecole all’interno della nebulosa, facendole illuminare entrambe.

Ci sono altre due aree da guardare per confrontare l’asimmetria dei due lobi. Guardando verso l’alto a destra, si individua un materiale espulso, quasi spugnoso, che appare separato dal lobo più grande. Solo pochi fili dei ciuffi semitrasparenti di materiale puntano verso il lobo più grande. Anche forme quasi trasparenti, simili a tentacoli, sembrano fluttuare dietro di esso, come stelle filanti in un vento cosmico. Al contrario, in basso a sinistra, guardando oltre il pesante lobo si trova un arco. Entrambi sono costituiti da materiale che è stato spinto più lontano e forse da espulsioni precedenti. Gli archi sembrano puntare in direzioni diverse e potrebbero aver avuto origine da diversi deflussi.

Inoltre, anche se sembra che Webb abbia catturato Herbig-Haro 46/47 di taglio, un lato è leggermente inclinato verso la Terra. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, è la metà destra più piccola. Sebbene il lato sinistro sia più grande e più luminoso, punta lontano da noi.

Nel corso di milioni di anni, le stelle di Herbig-Haro 46/47 si formeranno completamente, liberando la scena da queste fantastiche espulsioni multicolori e consentendo alle stelle binarie di essere al centro della scena su uno sfondo pieno di galassie.

Webb può rivelare così tanti dettagli in Herbig-Haro 46/47 per due ragioni. L’oggetto è relativamente vicino alla Terra e l’immagine di Webb è composta da diverse esposizioni, che si aggiungono alla sua profondità.