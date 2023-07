WEkEO 2.0: consorzio guidato da Thales Alenia Space selezionato per implementare e operare l’infrastruttura per EUMETSAT

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la firma del contratto per la fornitura dei servizi e delle operazioni di Copernicus WEkEO 2.0. Il contratto è stato siglato con EUMETSAT (l’Organizzazione Europea per l’esercizio dei Satelliti Meteorologici) in rappresentanza del Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), del Mercator Océan International (MOI) e dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), tutti insieme denominati Partner WEkEO, per la fornitura di servizi di cloud computing e servizi correlati per la piattaforma WEkEO 2.0.

Questo sistema sostituirà l’attuale WEkEO Data Information and Access Services (DIAS), finanziato dalla Commissione Europea e fornirà un accesso rapido e sicuro ai dati e ai prodotti del programma europeo di Osservazione della Terra Copernicus e di altri servizi ambientali.

La piattaforma WEkEO è un’ importante porta d’accesso per sfruttare la potenza dei principali dati spaziali ambientali. Non solo fornisce un accesso libero e gratuito ai dati della costellazione Sentinel, nonché ai dati e ai prodotti dei quattro servizi Copernicus relativi ai dati ambientali (marini, atmosferici, climatici e terrestri), fornisce inoltre un accesso gratuito (e a pagamento) a potenti ambienti di elaborazione virtuale che permettono agli utenti di trasformare i dati. Imprenditori, ricercatori o cittadini privati interessati possono utilizzare la piattaforma WEkEO per sviluppare un’applicazione a valore aggiunto, sviluppare modelli e trasformare dati, o semplicemente esplorare i dati di origine spaziale di Copernicus e i dati derivati dalla tecnologia e dai modelli in situ.

La piattaforma WEkEO v1, oggi operativa con un Service Level Agreement del 99,70%, è stata gestita con successo da Thales Alenia Space e CloudFerro dal 2019 ed è stata implementata in tre Paesi europei (Germania, Italia e Polonia) con un insieme di infrastrutture cloud private e pubbliche.

Il contratto WEkEO 2.0 permette la sostituzione di WEkEO v1 con una piattaforma di punta, di nuova generazione WEkEO 2.0. Il contratto copre la fornitura “as a service” (come servizio) dell’infrastruttura virtuale di calcolo, archiviazione e rete, nonché l’accesso ai dati e le capacità di elaborazione in hosting fino a giugno 2026, con possibilità di estendere il servizio per ulteriori tre anni fino alla metà del 2029. La nuova piattaforma offrirà agli utenti di WEkEO funzionalità avanzate, come la funzione Serverless che consente di eseguire elaborazioni a richiesta in prossimità dei dati nonché l’ibridazione con l’High Performance Computing (HPC) che consente di eseguire elaborazioni complesse e massicce di dati a velocità estremamente elevata. Thales Alenia Space garantirà agli attuali utenti di WEkEO una transizione alla nuova piattaforma senza soluzione di continuità entro la fine del 2023.

Questo contratto dimostra l’eccellenza del servizio fornito da Thales Alenia Space su WEkEO v1, che è ora utilizzato da oltre 14.000 utenti, favorendo l’accesso a oltre 410 raccolte dati forniti da EUMETSAT e dai partner di WEkEO. La nuova piattaforma WEkEO 2.0 beneficerà della linea di prodotti di Thales Alenia Space implementata per la sua soluzione del centro di geodati, offrendo i primi servizi di Osservazione della Terra (EO) dallo spazio ai nuovi utenti.

Thales Alenia Space è leader del consorzio composto da attori riconosciuti di WEkEO v1: CloudFerro, Orange Business Services, GMV oltre a due nuovi partner, CGI e MEEO.

“Thales Alenia Space è onorata di essere stata scelta ancora una volta da EUMETSAT per proseguire le operazioni di WEkEO 2.0, confermando la fiducia dell’agenzia nelle nostre capacità di progettare, dispiegare e gestire una piattaforma di Data Information & Access Service così avanzata – ha dichiarato Bertrand Denis, Vicepresidente del settore Osservazione & Scienza – Questa nuova piattaforma includerà importanti evoluzioni che miglioreranno l’esperienza degli utenti di WEkEO e semplificheranno sempre di più l’accesso ai dati e ai prodotti di Copernicus, di EUMETSAT e dei partner di WEkEO. Completare la nostra offerta di sistemi spaziali con soluzioni all’avanguardia per i segmenti di Terra è un elemento chiave della nostra strategia di crescita nel campo dell’ Osservazione della Terra e siamo orgogliosi che EUMETSAT riponga fiducia in questo approccio“.