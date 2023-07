Zanzare, quali alimenti mangiare per tenerle alla larga?

MeteoWeb

Con l’arrivo di giugno, l’estate porta con sé anche la presenza fastidiosa di vari insetti, in particolare le zanzare, che spesso rovinano il piacere delle nostre serate all’aperto e del sonno notturno con i loro fastidiosi ronzii. Fortunatamente, oltre agli spray antizanzare e alle candele repellenti a base di citronella, esistono anche altre soluzioni per tenere lontane le zanzare. Le punture delle zanzare sono una cosa che proprio non sopportiamo. Ogni persona può reagire in modo diverso alle punture di zanzara, con alcuni che sviluppano una reazione più intensa e pruriginosa rispetto ad altri. La zona colpita può gonfiarsi leggermente e apparire rossa. Il prurito può essere fastidioso e può portare a graffiarsi, ma è importante cercare di evitare di grattare per evitare l’infezione della pelle.

La puntura delle zanzare provoca prurito a causa di una reazione allergica del nostro corpo alla saliva dell’insetto. Quando una zanzara morde la pelle per succhiare il sangue, inietta la sua saliva che contiene proteine anticoagulanti. Il sistema immunitario riconosce queste proteine come una minaccia e rilascia istamina e altre sostanze chimiche per combattere l’intruso. L’istamina provoca infiammazione locale e irritazione della pelle, che a sua volta causa prurito.

La scienza finora ha identificato diversi fattori che influenzano la scelta delle zanzare nelle loro “prede”. Uno di questi è il gruppo sanguigno, con il gruppo “0” che sembra essere il preferito dagli insetti. Inoltre, le zanzare riescono a percepire l’anidride carbonica emessa dalle persone, e coloro che hanno uno scambio di gas più veloce, spesso correlato a un peso maggiore, hanno maggiori probabilità di essere punti.

Un’altra considerazione riguarda il consumo di bevande durante la cena. I ricercatori hanno notato un legame tra l’etanolo, presente nelle bevande alcoliche, e un aumento della temperatura corporea. Di conseguenza, coloro che bevono alcol potrebbero attrarre maggiormente le zanzare. È quindi importante prestare attenzione a ciò che si beve e si mangia. Per evitare le punture di zanzara, è bene anche evitare alimenti ricchi di colesterolo, poiché si pensa che possano attirare maggiormente gli insetti. È preferibile invece optare per bevande come il succo di pompelmo, che contiene nootkatone, una sostanza che tiene le zanzare lontane.

Quali alimenti preferire?

Alcuni alimenti noti per le loro proprietà repellenti nei confronti delle zanzare includono l’aglio, il peperoncino, il prezzemolo, l’aceto di mele e il limone. Questi alimenti contengono composti volatili che le zanzare trovano sgradevoli e che possono contribuire a tenere lontano l’insetto indesiderato. L’aglio, ad esempio, ha un odore forte che può disorientare le zanzare e tenerle a distanza. Consumare aglio fresco o integrare l’aglio nella vostra dieta può contribuire a creare una sorta di barriera naturale contro le zanzare. Inoltre, l’aceto di mele può essere utilizzato per creare una soluzione repellente spruzzabile, miscelando l’aceto con acqua e spruzzando l’infuso sul corpo o nell’ambiente circostante.

Anche l’utilizzo di erbe aromatiche come la menta, il basilico, la lavanda e il rosmarino può essere utile per tenere lontane le zanzare. Potete coltivare queste piante in giardino o tenere vasi di erbe aromatiche sul balcone per sfruttare i loro profumi naturali che allontanano gli insetti. Esistono diverse misure che possono aiutare a lenire il prurito delle punture di zanzara. Potete applicare un cubetto di ghiaccio sulla zona colpita per ridurre l’infiammazione e il prurito. Sono disponibili anche creme e gel antistaminici da applicare localmente per ridurre l’irritazione. Alcune persone trovano sollievo usando lozioni a base di cortisone per ridurre l’infiammazione e il prurito.