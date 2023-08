12enne colpito da fulmine a Chieti: migliorano le sue condizioni

MeteoWeb

Sta meglio ed è sveglio il ragazzino di 12 anni che ieri era finito in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine, durante un allenamento di calcio, a Chieti Scalo. Lo fa sapere la Asl di Pescara: “è sveglio ed è stato estubato – si legge in una nota – rimarrà ancora in osservazione nella Terapia Intensiva Pediatrica fino allo scioglimento della prognosi”. Colpito dal fulmine, il 12enne è andato in arresto cardiaco. È stato soccorso prima dallo staff tecnico della squadra e poi dai sanitari del 118, che sono riusciti a rianimarlo. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, nel campo sportivo Celdit, poco prima dell’inizio degli allenamenti.

Il ragazzo è stato trasportato prima all’ospedale di Chieti, dove è stato stabilizzato e intubato, e poi trasferito in quello di Pescara. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico, con prognosi riservata. Con il passare delle ore, le sue condizioni sono gradualmente migliorate.