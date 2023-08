Il 14 agosto 1945 la resa del Giappone

MeteoWeb

Il 14 agosto 1945 è una data storica perché segna la fine della II Guerra Mondiale nel Pacifico con la resa del Giappone. In quel giorno, l’Imperatore Hirohito annunciò la resa in radio, accettando le condizioni stabilite dalla Dichiarazione di Potsdam. Questo evento portò alla cessazione delle ostilità tra gli Alleati e il Giappone, ponendo fine al conflitto in Asia e nel Pacifico. La resa formale venne firmata il 2 settembre 1945 a bordo della USS Missouri nella Baia di Tokyo, mettendo ufficialmente fine al conflitto. Questo giorno è noto come la Giornata della Resa del Giappone o V-J Day (Victory over Japan Day).