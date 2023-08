Oggi 16 incendi in Sardegna: intervento dei mezzi aerei in 4 casi | VIDEO

MeteoWeb

La giornata di oggi è stata segnata da 16 incendi in Sardegna, che si sono sviluppati in diverse aree del territorio: in quattro casi sono intervenuti i mezzi aerei della flotta nazionale e regionale. L’incendio che ha impegnato maggiormente le squadre di Corpo forestale, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, è quello che si è sviluppato a Sorgono e che ha visto l’impiego di 5 Canadair e sei elicotteri tra i quali il Super Puma. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. In base alla stima del Corpo forestale, le fiamme hanno percorso una superficie di 150 ettari di sughereta e macchia mediterranea.

È stato spento poco dopo le 13 l’incendio che si è sviluppato a Ula Tirso in località Perdabba. Per domare le fiamme, che hanno divorato 1.200 metri quadrati di terreni incolti, è dovuto intervenire un elicottero. Un mezzo aereo regionale è entrato in azione anche a Nuraminis in località Baccu Bois. Le fiamme hanno danneggiato circa tre ettari di terreni incolti. Sono andati in fumo un ettaro e mezzo di boschi e pascoli alberati nel rogo divampato a Sadali. In questo caso, sono intervenuti due elicotteri della flotta regionale per aiutare le squadre a terra impegnate a domare l’incendio.