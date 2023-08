A 3 mesi dall’alluvione riapre la provinciale del Carnaio: “Un collegamento molto importante”

MeteoWeb

Dopo 3 mesi dall’alluvione, riapre domani in Romagna la strada provinciale 26 del Carnaio in provincia di Forli’-Cesena. Dopo la frana che si e’ registrata a circa tre chilometri dal Comune di Santa Sofia, e’ stata ultimata la realizzazione di una pista per consentire il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di autoarticolati, cicli e motocicli.

Le asfaltature sono previste per l’ultima settimana di agosto. La Provincia ha realizzato i lavori di ripristino della strada con una procedura di somma urgenza per un importo di 500.000 euro, anticipando le risorse con l’ultimo consiglio provinciale, in attesa che la struttura commissariale le rimborsi.

Per quanto invece riguarda la parte di strada a ridosso del Passo del Carnaio in localita’ Fonte Paolina, fa sapere l’ente, viene aperta la viabilita’ in senso ultimo alternato con limitazione ad autoarticolati cicli e motocicli. “Si sta continuando a lavorare su quel punto, in attesa di un intervento di Enel, sempre nell’obiettivo entro settembre, di avere una pista del Carnaio completamente aperta al traffico”.