A Parigi la Senna è troppo inquinata: salta la gara preolimpica

A Parigi, la Federazione internazionale del nuoto (World Aquatics) ha giudicato la qualità dell’acqua della Senna “al di sotto degli standard accettabili” e ha annullato una gara preolimpica di nuoto che si sarebbe dovuta svolgere oggi. Nel comunicato si legge ancora: “a seguito delle recenti precipitazioni superiori alla media a Parigi, la qualità dell’acqua della Senna è rimasta al di sotto degli standard accettabili per la salvaguardia della salute dei nuotatori”. La Federazione ha, inoltre, aggiunto: “dobbiamo continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali per garantire che siano in atto solidi piani di emergenza per il prossimo anno“.