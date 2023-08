Le accuse ad uno zoo cinese: “non sono veri orsi, ma uomini travestiti” | VIDEO

MeteoWeb

I visitatori di uno zoo a Hangzhou, nell’est della Cina, hanno ricevuto l’accusa, legittima da quel che si può vedere dalle immagini che spacciasse per orsi delle persone in costume. Le foto e i video sono diventati virali e mostrano degli orsi che rimangono in piedi sulle zampe posteriori e che hanno diffuso una serie di critiche da parte degli utenti di internet. Ieri 31 luglio, lo zoo ha respinto ogni accusa sui social media dichiarando che gli orsi in questione erano veri orsi del sole della Malesia, che hanno dimensioni minori e sembianze diverse, rispetto agli altri orsi Anche in passato, altri zoo cinesi sono stati accusati di utilizzare animali falsi, come cani tinti per sembrare lupi o asini dipinti per sembrare zebre, ma lo zoo di Hangzhou ha insistito sull’autenticità degli animali.