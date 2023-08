Acqua alta Venezia: Mose ancora attivo per nuova punta, “ieri sera abbiamo fatto la storia” | DATI

MeteoWeb

Anche oggi l’acqua alta incombe su Venezia, determinando l’attivazione del Mose: le paratoie del sistema idraulico a scomparsa, già impiegate ieri per una massima che in mare ha toccato i 120 cm, sono state alzate nuovamente stamane alle tre bocche di porto della laguna. E’ prevista infatti una nuova punta di acqua alta intorno ai 110 cm, in tarda mattinata, in quanto la situazione meteo è rimasta invariata rispetto a ieri. Con il Mose attivo, la laguna interna rimane protetta, e la massima in città potrebbe arrivare ad 80 cm, misura con la quale anche le zone più basse restano all’asciutto.

“Ieri sera abbiamo raggiunto un altro valore record della marea: dopo i 102 cm del 6 agosto scorso, valore mai registrato prima nel cuore dell’estate, ecco che gli strumenti del Centro Maree posizionati presso la Piattaforma Acqua Alta del Cnr-Ismar, hanno misurato 112 cm con una battuta addirittura di 115 cm, e una punta di 120 cm alle dighe di Lido e Malamocco“: è quanto ha dichiarato all’ANSA il responsabile del Centro maree del Comune, Alvise Papa. Il Mose è stato attivato alle 18, determinando a Venezia un livello entro i 90 cm e quindi un allagamento di Piazza San Marco e delle parti più basse della città per circa il 2% della superficie calpestabile. “Eventi come quelli che stiamo vivendo in questi ultimi anni saranno sempre più frequenti e si presenteranno in periodi dell’anno fino a poco fa impensabili. Questo è il frutto dell’aumento del livello medio del mare che stiamo registrando in questi anni, e di una meteorologia marina che mostra ogni anno fenomeni particolari, spesso mai osservati prima nella nostra area“. Per Papa “Ieri sera abbiamo di nuovo fatto storia!“.

