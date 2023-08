Acqua alta a Venezia: punta di marea a 95 cm, in arrivo altri picchi

MeteoWeb

Registrato un picco di acqua alta a 95 cm, a Punta della Salute, alle ore 10:30, nella laguna di Venezia. Si tratta di una quota che non prevede l’innalzamento del Mose, ma determina allagamenti delle zone basse della città, in particolare piazza San Marco. Si è trattato del primo di una serie di eventi mareali abbastanza anomali per la stagione, tutti intorno o oltre il metro, previsti da oggi fino al 31 agosto. Il transito della depressione – ha spiegato il tavolo tecnico per le previsioni della marea – comporta una brusca diminuzione della pressione atmosferica e l’innesco di venti di scirocco in Adriatico, generando condizioni favorevoli all’innalzamento del livello del mare in Adriatico Settentrionale. Si tratta di una situazione incerta, legata alle temperature elevate e all’umidità dell’aria, che possono rafforzare il ciclone.

