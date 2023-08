Africa: uomo sbranato da un leone durante una passeggiata notturna

MeteoWeb

Johannes Matshe, un impiegato della Dinokeng Game Reserve nel Gauteng, è morto dopo essersi avventurato in una spericolata passeggiata notturna all’interno della riserva, è stato attaccato quindi da un leone. La tragedia è stata scoperta da un dirigente d’azienda la fatidica mattina dopo l’incidente. Il rappresentante della riserva Hartogh Streicher ha riferito della sfortunata scoperta, sottolineando che la decisione di Matshe di attraversare la riserva dopo il tramonto era severamente vietata.

Streicher ha ricordato severamente a tutti le regole di sicurezza di base che devono essere osservate all’interno dei confini del rifugio. Sottolineando gli istinti primitivi dei leoni, Streicher ne riconobbe la natura notturna e le tendenze alla caccia. I leoni, ha avvertito, possono percepire gli esseri umani come potenziali prede e hanno evidenziato i pericoli insiti nell’ignorare i protocolli di sicurezza. Dopo la tragedia, il santuario ha cercato una guida esperta su come gestire il leone responsabile dell’attacco.