Alaska: un cucciolo di tricheco viene curato con la “coccola terapia”

Come si legge in un articolo de “La Stampa“, in Alaska i medici veterinari hanno prescritto una terapia di carezze, abbracci e di dolci sussurri anche per 24 ore al giorno a un paziente molto particolare: un cucciolo di tricheco di 64 kg che è stato ritrovato senza la mamma dagli operatori di un giacimento petrolifero nella zona della North Slope, una regione dell’Alaska settentrionale che si trova fra la catena dei Monti Brooks e l’Oceano Artico. La compagnia petrolifera ha deciso di coprire i costi del trasporto con l’aereo per un viaggio di 1100 km per trasferirlo all’Alaska SeaLife Center di Seward, l’unica struttura statale per la riabilitazione dei mammiferi. Il cucciolo di tricheco ha circa un mese e non ha ancora un nome.

Senza queste speciali cure, il cucciolo non sarebbe sopravvissuto da solo, perché questi animali fino all’età di due anni di età dipendono completamente dalle loro madri. Le condizioni di salute del cucciolo al momento del ritrovamento erano, inoltre, compromesse, in quanto era disidratato e probabilmente aveva un’infezione.

La coccola-terapia per il cucciolo di tricheco

Gli operatori dell’Alaska SeaLife Center di Seward, oltre ad alimentarlo ogni tre ore, lo curano con una “coccola terapia” 24 ore su 24 per mantenerlo calmo e aiutarlo nella sua crescita. In particolare, il personale specializzato del centro dà al tricheco “la possibilità di avere un corpo caldo su cui appoggiarsi, di cui ha approfittato quasi costantemente“.

Incredibilmente questa cura si sta rivelando efficace: il cucciolo ha iniziato a nutrirsi con il latte artificiale dopo poco tempo e ha un atteggiamento vigile e si è dimostrato in grado di interagire con il mondo che lo circonda. La terapia delle coccole andrà avanti per diverse settimane, secondo tempistiche che verranno dettate dai suoi progressi, dall’appetito e dalle condizioni di salute.