Albero cade da un costone sulla spiaggia: morta una donna in Sardegna

Tragedia su una spiaggia dell’Ogliastra, in Sardegna: una donna di 28 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero che si è staccato dal costone sopra la spiaggia delle Piscine di Venere, sul litorale di Baunei. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13. La vittima, di Nuoro, è stata subito soccorsa dall’elisoccorso dell’Areus, l’azienda regionale per l’emergenza urgenza, ma i tentativi di salvarla sono stati vani. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Olbia, competente per territorio.