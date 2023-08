Allarme caldo in Marocco: punte di +49°C e rischio incendi nei prossimi giorni

MeteoWeb

Allarme in Marocco, per temperature fino a +49°C, tra giovedì e venerdì, in particolare nel Sud/Ovest, e per il pericolo incendi determinato da forti venti a Nord/Est. Il servizio meteo nazionale ha alzato il livello di allerta al bollino rosso nella zona compresa tra Taroudant, Guelmin e Laayoune. Il bollino arancione riguarda invece le province di Fes, Marrakech, Essaouira e Zagora con temperature fino a +47°C. Forti raffiche di vento caldo minacciano le foreste del Nord e soprattutto quelle che limitrofe alla costa, sia nella sponda mediterranea, tra Tangeri e Oujda, sia in quella Atlantica tra Essaouira e l’entroterra fino a Taroudant.