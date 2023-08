Caldo: allerta arancione in Emilia Romagna per domani

MeteoWeb

Non si attenua la morsa del caldo sull’Emilia Romagna. Per la giornata di domani, venerdì 25 agosto, sono previste temperature massime superiori a +38°C nelle zone di pianura emiliane. Arpae e Protezione Civile hanno diramato, dunque, l’allerta meteo arancione per temperature estreme. Bologna, unica della regione fra quelle monitorate dal Ministero della Salute, è contrassegnata dal bollino rosso almeno fino a sabato 26.

