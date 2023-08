Allerta caldo e incendi in Sicilia: codice arancione per le temperature a Palermo

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore. Sale al livello 2 (colore arancione) a Palermo il rischio di ondate di calore, per le giornate di domani, 2 agosto, e dopodomani, 3 agosto. È “media” (livello di “preallerta”, colore arancione) la pericolosità prevista per il rischio di incendi in tutta l’isola, tranne per le province di Enna e Caltanissetta, dove la pericolosità è “alta” (livello di “attenzione”, codice rosso).