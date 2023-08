Allerta caldo e incendi in Sicilia: livello rosso a Palermo per le temperature

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, martedì 22 agosto. A Palermo, è previsto un livello di allerta 3 (rossa) per il caldo, con una temperatura massima percepita di +36°C. Livello giallo (1) per le città di Catania e Messina. Per quanto riguarda il rischio incendi, allerta rossa (livello di attenzione) nelle province di Ragusa e Siracusa. Allerta arancione (livello di preallerta) nel resto della Sicilia.