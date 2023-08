Allerta in Florida per la tempesta tropicale Idalia: potrebbe diventare un uragano | MAPPE

MeteoWeb

La tempesta tropicale Idalia si è formata nel Golfo del Messico, su una potenziale rotta per approdare come uragano nel sud degli Stati Uniti, riferisce il National Hurricane Center (NHC). Nel pomeriggio, la tempesta si trovava circa 129km a est-sudest di Cozumel, in Messico, spostandosi verso nord a 3,2km/h con venti massimi sostenuti di 64km/h, hanno detto i meteorologi. Gli uragani hanno venti di almeno 120km/h. I meteorologi si aspettano che Idalia diventi un uragano nel Golfo del Messico martedì 29 agosto e poi viri verso nord-est verso la costa occidentale della Florida. Le previsioni iniziali indicano che Idalia potrebbe avvicinarsi alla Florida mercoledì 30 come uragano di categoria 1.

Idalia minaccia di portare forti piogge anche in Georgia e in North e South Carolina, hanno avvertito i meteorologi. Secondo l’NHC, da martedì 29 a mercoledì 30 agosto, parti della costa occidentale della Florida e della Georgia meridionale potrebbero ricevere fino a 150-250mm di pioggia con il rischio inondazioni. Ampie parti della costa occidentale della Florida sono a rischio di inondazioni marine e di allagamenti quando si avvicina una tempesta tropicale o un uragano. Questa parte della Florida è molto vulnerabile agli storm surge (innalzamenti della marea), ha detto Jamie Rhome, vicedirettore del National Hurricane Center. “Quindi non sarà necessario un sistema forte o un colpo diretto per produrre uno storm surge significativo”, ha affermato. “Quindi, se vi trovate ovunque lungo la penisola della Florida, nella penisola occidentale della Florida, quindi diciamo da Fort Myers verso nord fino al Panhandle, dovete davvero prestare attenzione”. Non si prevede che la tempesta minacci il sud-ovest della Florida, dove l’anno scorso ha colpito il mortale uragano Ian.

Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato sabato in un post sul sito di social media X di aver ordinato ai funzionari statali di emergenza di iniziare i preparativi per la tempesta. “I residenti dovrebbero rimanere vigili e prepararsi a possibili impatti all’inizio della prossima settimana”, ha affermato il governatore repubblicano. Oggi, i funzionari di emergenza della Florida hanno esortato i residenti a mantenere i serbatoi dei veicoli almeno metà pieni nel caso in cui debbano evacuare. 33 contee dello stato sono in stato di emergenza, ha affermato la Divisione di gestione delle emergenze della Florida.

Oggi, il Servizio Meteorologico Nazionale del Messico ha avvertito di piogge da intense a torrenziali che hanno colpito la penisola dello Yucatan, con venti fino a 89km/h. La tempesta potrebbe causare qualsiasi cosa, da potenti onde a inondazioni nel sud del Messico, principalmente intorno alle città costiere degli stati dello Yucatán e Quintana Roo. Ha chiesto ai cittadini di restare vigili.

Finora quest’anno, la costa orientale degli Stati Uniti è stata risparmiata dai cicloni, ma a ovest, la tempesta tropicale Hilary ha causato inondazioni diffuse, smottamenti e chiusure di strade all’inizio di questo mese in Messico, California, Nevada e località più a nord. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha recentemente affermato che la stagione degli uragani del 2023 sarà molto più impegnativa di quanto inizialmente previsto, in parte a causa delle temperature oceaniche estremamente calde. La stagione dura fino al 30 novembre, con agosto e settembre che in genere rappresentano il picco.