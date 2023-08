Incendi Sicilia: domani allerta rossa in 4 province

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, martedì 29 agosto. Mentre non c’è nessun rischio per ondate di calore, considerato il calo di temperature in arrivo, è stata diramata allerta rossa per rischio incendi nelle province di Catania, Enna, Palermo e Siracusa; è arancione nelle altre province siciliane.