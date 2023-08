Allerta Meteo, 5 partite di serie A e B a rischio per il forte maltempo del weekend

MeteoWeb

Sono cinque le partite di serie A e B a rischio per il forte maltempo in arrivo sull’Italia nel weekend: si tratta di quattro incontri di serie A e due di serie B. La violenta perturbazione che colpirà l’Italia tra il weekend e l’inizio della prossima settimana rischia di condizionare la seconda giornata dei massimi campionati calcistici, iniziati lo scorso fine settimana.

Per quanto riguarda la serie B, a rischio Como-Reggiana in programma per sabato sera alle 20:30, mentre nella zona imperverseranno violentissimi temporali con tempeste di fulmini, grandine e pioggia torrenziale. E’ probabile che la partita venga rinviata. Avrebbe rischiato gli stessi problemi anche il derby tutto alpino Feralpisalò-Sudtirol che però si giocherò regolarmente perchè i padroni di casa per disputare la serie B si sono dovuti trasferire da Salò a Piacenza per le partite casalinghe, e quindi giocheranno al Garilli e in Emilia non ci sono problemi di maltempo.

Per quanto riguarda la serie A, il maltempo più intenso colpirà sempre la Lombardia nel pomeriggio-sera di sabato quando sono in programma Monza-Empoli alle 18:30 e Milan-Torino alle 20:45. Preoccupazione anche per Juventus-Bologna di domenica alle ore 18:30, dopo una giornata terribile per Torino che domenica – appunto – verrà flagellata dai fenomeni meteo estremi.

Infine rischio pioggia anche intensa lunedì sera per il posticipo di serie A Salernitana-Udinese in programma alle 20:45 all’Arechi di Salerno.

