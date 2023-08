Allerta Meteo, anche oggi forti temporali pomeridiani su gran parte d’Europa: fenomeni estremi pure in Italia

MeteoWeb

Nuovo importante bollettino di allerta meteo emesso questa mattina dal centro europeo ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – che evidenzia forte maltempo nel pomeriggio di oggi su gran parte del Continente, e in modo particolare nella Francia centro/occidentale, dove gli esperti hanno lanciato un “livello 2” di allarme per “grandinate di grandi dimensioni, forti piogge e forti raffiche di vento“.

Invece c’è un “livello 1” per un’ampia regione che va da Francia, Spagna, area alpina e gran parte dei Balcani settentrionali fino ai Carpazi, “principalmente per grandinate di grandi dimensioni e forti piogge localizzate“. Nella mappa si può evidenziare come forti temporali pomeridiani, seppur isolati, potranno interessare anche l’estremo Sud Italia, tra Calabria e Sicilia.

I fenomeni di maltempo saranno di natura temporalesca, molto intensi su gran parte del territorio interessati. Nel bollettino, gli esperti Estofex spiegano che “un forte getto leggermente curvo in senso anticiclonico si trova a sud-ovest di un basso livello chiuso a nord-ovest della Scozia. Mentre la bassa pressione si sposta verso est, una leggera frontogenesi sul fianco settentrionale di uno strato profondo e misto si instaura in tutta la Francia nordoccidentale, che probabilmente si rivelerà sufficiente per l’avvio convettivo durante la sera o durante la notte. Si prevede che le tempeste si svilupperanno tardi sulla Francia occidentale poiché i forti tassi di caduta dal Golfo di Biscaglia e l’umidità profonda si giustappongono e si dovrebbero sviluppare CAPE elevati debolmente limitati di 2000 J/kg. Probabilmente l’inizio non avverrà prima di sera e potrebbe essere ritardato durante la notte. Considerati i 20-25 m/s di taglio effettivo e la quantità di instabilità, sarà probabile una grandine di grandi dimensioni e non è esclusa una grandine molto grande, di 5 cm o più. Inoltre, esisterà un modesto rischio di vento e forti piogge locali. Tempeste più isolate e innescate diurna saranno possibili altrove sulla Francia e sulla Spagna settentrionale. Questi hanno un rischio limitato di produrre grandinate di grandi dimensioni o downburst“.

Per quanto riguarda l’area alpina e i settori più orientali dell’Europa, “è probabile che si formino tempeste sulle Alpi e sui Monti Tatra, e più isolatamente altrove nell’area di livello 1 e nei suoi dintorni. Alcune di queste tempeste possono produrre per breve tempo condizioni meteorologiche avverse, tra cui grandinate di grandi dimensioni o forti piogge locali. Il rischio dovrebbe diminuire rapidamente intorno al tramonto“.

