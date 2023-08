Allerta Meteo, nuovo bollettino ESTOFEX: “grandine, vento convettivo e tornado tra Turchia, Russia e Ucraina”

MeteoWeb

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi giovedì 10 fino alle 8 di domani, venerdì 11 agosto. In dettaglio, un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per l’estremo Nord della Turchia, il Mar Nero, la Russia sudoccidentale e l’Ucraina orientale e centrale per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e tornado principalmente verso Sud/Est e per precipitazioni convettive intense principalmente verso Nord/Ovest. E’ stato emesso un livello 1 per parti della Grecia, Macedonia del Nord, Serbia e Bulgaria per precipitazioni convettive intense e grandine di grandi dimensioni. Emesso un livello 1 per parti della Romania, dell’estremo Ovest dell’Ucraina e della Bielorussia occidentale principalmente per precipitazioni convettive intense.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Una depressione allungata di medio livello si estende dalla Svezia fino alla Grecia, riporta il bollettino. È associata a un ciclone di superficie in gran parte barotropico centrato sulla Svezia centrale e con un alto, più diffuso, ma anche più baroclino centrato sul Mar Nero. Il suo fianco anteriore sarà il sito principale per attività temporalesche parzialmente organizzate e intense. Più a monte, una cresta di medio livello altrettanto allungata si estende dal Mar Mediterraneo occidentale attraverso il Mare del Nord fino all’Islanda. Porta aria calda dall’estremo Nord e aria estremamente calda in Spagna.

Per quanto riguarda nello specifico Turchia, Mar Nero, Ucraina, e Russia sudoccidentale le tempeste potranno essere anche multicelle o supercelle e potrebbero produrre tutti i tipi di condizioni meteoro avverse: grandine di grandi dimensioni (o isolate molto grandi), forti precipitazioni e forse anche uno o due tornado, sottolinea il bollettino.

