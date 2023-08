Allerta Meteo, bollettino ESTOFEX estremo per oggi: “maltempo, grandine grossa e tornado al Nord Italia”

MeteoWeb

Il Centro Europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un avviso di tempesta valido dalle 06:00 di questa mattina fino alle 06:00 di domani mattina, domenica 27 agosto, che è particolarmente violento. Come possiamo vedere nella mappa, varie zone d’Europa compreso il Nord Italia hanno un “livello 3” di allerta. Gli esperti spiegano che “Un livello 3 è stato emesso per la Catalogna e l’estremo nord-est della Spagna, principalmente per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, forti piogge e tornado; Un livello 3 è stato emesso in tutta l’Italia nordoccidentale principalmente per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, forti piogge e, in misura minore, per tornado; Un livello 3 è stato emesso nella Germania sudorientale e nell’Austria nordoccidentale principalmente per raffiche di vento dannose, grandine da grande a molto grande e, in misura minore, per forti piogge e tornado“.

Gli esperti di ESTOFEX hanno inoltre lanciato un “livello 2” “nel sud-est della Francia principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado e forti raffiche di vento; Un livello 2 è stato emesso nella Repubblica Ceca meridionale ed orientale principalmente per forti piogge, forti raffiche di vento e grandinate di grandi dimensioni; Un livello 2 è stato emesso sulla Polonia meridionale e sulla Slovacchia nordoccidentale principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge“.

Infine un’allerta di “livello 1” “in Polonia, Lituania, Bielorussia occidentale e Ucraina nordoccidentale principalmente per forti piogge, grandinate di grandi dimensioni e isolate forti raffiche di vento; Un livello 1 è stato emesso in Grecia, Macedonia del Nord e Albania meridionale, principalmente per grandinate di grandi dimensioni e forti piogge; Un livello 1 è stato emesso in tutto il sud-ovest della Turchia principalmente per grandinate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento“.

Nella loro descrizione della situazione meteorologica, gli esperti spiegano che in queste ore “Nella troposfera medio-alta, la principale caratteristica su scala sinottica rimarrà un ciclone profondo centrato sul Regno Unito. Sul suo fianco anteriore è previsto un forte flusso, superiore a 25 m/s a 500 hPa. La base della depressione ruoterà attraverso la penisola iberica verso il Mar Mediterraneo, fornendo un forte sollevamento su scala sinottica sulla regione. Verso la superficie, un pronunciato fronte freddo ondulato si estenderà dalla Spagna attraverso il sud-est della Francia, la regione alpina fino alla Repubblica Ceca, alla Polonia e al Mar Baltico. Un fronte caldo correrà dall’Estonia verso la Russia occidentale. Il confine frontale si solleverà verso NE durante il giorno. Sono previsti temporali diffusi, compresi temporali isolati o sparsi, lungo e davanti al fronte freddo, dove è presente abbondante umidità a basso livello. Sono previste ulteriori tempeste sotto un limite minimo centrato sulla Grecia meridionale“.

Il bollettino procede con un allarme importante: “Si prevede uno scoppio di forti temporali su una vasta area dalla Spagna orientale alla Polonia. La Catalogna, l’Italia nordoccidentale e la Germania sudorientale/Austria nordoccidentale avranno la più alta probabilità di temporali estremamente forti“. L’avviso è poi dettagliato zona per zona.

Allerta Meteo in Spagna: fenomeni estremi nel Nord/Est e sul Mar delle Baleari

“Valori MLCAPE ben al di sopra di 2000 J/kg e bulk shear di 0-6 km/0-3 km superiori a 25/20 m/s creeranno condizioni molto favorevoli per tempeste intense e ben organizzate, inclusi bow-echo e supercelle. I primi temporali inizieranno con la risalita orografica e si prevede che la copertura aumenterà rapidamente verso le ore serali e notturne man mano che il fronte freddo e la depressione delle onde corte si avvicinano. Saranno possibili tutti i pericoli meteorologici gravi, grandinate molto grandi e raffiche di vento dannose forse quelle più pronunciate. Alcuni modelli mostrano una finestra di opportunità per i tornado con un aumento del taglio a basso livello e dell’elicità relativa della tempesta verso le ore serali lungo la costa prima che le tempeste diventino elevate. Durante la notte la minaccia meteorologica dominante si sposterà maggiormente verso forti piogge. Forti tempeste si diffonderanno poi verso sud-est, raggiungendo possibilmente le Isole Baleari con grandinate molto grandi e pericoli di vento dannosi“.

Allerta Meteo per il Sud/Est della Francia

“Sono previste molteplici tornate di temporali (forti) in tutta la regione. Durante le ore pomeridiane, sull’area saranno possibili temporali più isolati, comprese supercelle, che pongono minacce di grandinate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. La copertura convettiva aumenterà rapidamente verso la notte man mano che il fronte freddo attraverserà l’area. Nell’entroterra sarà presente un notevole MUCAPE che, combinato con profili umidi, porterà a tassi di precipitazioni elevati. Tempeste persistenti ed efficienti dal punto di vista delle precipitazioni possono produrre localmente quantità di precipitazioni molto elevate, anche ben superiori a 100 mm. La minaccia di tornado sarà presente lungo la costa, dove bassi LCL si combineranno con shear da 0-1 km superiori a 10 m/s, odografi curvi e almeno alcuni SBCAPE“.

Allerta Meteo per il Nord Italia

“In tutta l’Italia nordoccidentale, i modelli concordano all’unanimità su un MLCAPE superiore a 2000 J/kg, combinato con un bulk shear di 0-6 km superiore a 25 m/s. Si prevede che numerose supercelle intense si svilupperanno attraverso le Alpi occidentali secondo modelli ad alta risoluzione e si sposteranno verso NE attraverso le pianure con rischi di grandine molto grande e forti raffiche di vento. Una crescita sostenuta è probabile verso le ore serali, soprattutto in prossimità delle montagne, con un aumento delle raffiche di vento dannose e del rischio di forti piogge. Si prevede un aumento dello shear di basso livello verso le ore serali, producendo una minaccia di tornado prima che le tempeste diventino elevate“.

Allerta Meteo per Germania meridionale, Austria e Repubblica Ceca

“I modelli ad alta risoluzione concordano sullo sviluppo di intense supercelle lungo il bordo N alpino nell’ambiente di MLCAPE intorno a 1500 J/kg e un taglio da 0-6 km fino a 30 m/s. Queste supercelle rappresenteranno una minaccia di grandine molto grande e raffiche di vento dannose. È probabile che le tempeste diventino più violente man mano che si spostano da est verso Austria e Repubblica Ceca, aumentando ulteriormente il rischio di forti raffiche di vento e forti piogge. Tra le 15 e le 18 UTC, i modelli simulano un aumento dello shear di basso livello e della curvatura dell’odografo nell’Austria settentrionale, aumentando i rischi di tornado, soprattutto se in quel momento saranno ancora presenti supercelle isolate. Successivamente, le tempeste si sposteranno più a nord-est in Repubblica Ceca e Polonia meridionale, dove LCL più elevati consentiranno il mantenimento di un forte rischio di raffiche di vento nonostante un CAPE sostanzialmente più debole rispetto all’Austria settentrionale e alla Germania sud-occidentale, almeno inizialmente. Localmente sono probabili anche forti precipitazioni con abbondanti tempeste elevate che si formeranno appena a O del confine frontale. Tempeste intense, comprese le supercelle, saranno possibili per tutta la notte, ponendo il rischio di grandinate di grandi dimensioni e forse isolate forti raffiche di vento mentre si prevede che il MUCAPE aumenterà nell’estrema parte orientale della Repubblica Ceca“.

Allerta Meteo per Slovacchia e Polonia

“Il rischio di maltempo più elevato è previsto nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con temporali che si formeranno sui Carpazi e si diffonderanno nelle pianure della Polonia meridionale. Sono previste multi o supercelle ben organizzate con minacce di grandine (molto) grande e forti raffiche di vento isolate. Allo stesso tempo, isolati o temporali sparsi sono possibili anche più a N e NW. Tuttavia, queste tempeste si formeranno in una minore sovrapposizione del CAPE con lo shear e porranno rischi minori. Sono attesi ulteriori temporali in serata e durante la notte, probabilmente legati a grossi sistemi convettivi in arrivo dall’Austria e dalla Repubblica Ceca. Forti raffiche di vento, forti precipitazioni e anche isolati rischi di grandine persisteranno per tutta la notte“.

Allerta Meteo per Grecia, Macedonia del Nord e Albania

“Temporali isolati o sparsi verranno avviati dall’orografia nelle prime ore pomeridiane. Il sostanziale CAPE al di sotto dell’isoterma di -10°C insieme al taglio di massa da 0-6 km a circa 15 m/s indicano la minaccia di una grande grandine in tutta l’area. Le tempeste a movimento lento possono anche rappresentare localmente una minaccia di forti piogge“.

Allerta Meteo per la Turchia

“Sono previsti temporali isolati nel pomeriggio con minacce di grossa grandine, a causa del consistente CAPE nella parte fredda delle nubi e forti raffiche di vento, a causa dei profili a V rovesciata“.

