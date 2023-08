Allerta Meteo Campania: codice giallo per temporali intensi e improvvisi

MeteoWeb

In Campania una perturbazione sta portando, in alcune aree del territorio, precipitazioni temporalesche improvvise e intense anche accompagnate da raffiche di vento. La Protezione Civile della Regione Campania ricorda che è in vigore fino alle 8 di domani mattina una allerta meteo, già diramata nei giorni scorsi, con livello di criticità Giallo per tutte le zone. Il Centro Funzionale della Campania, in considerazione dell’evoluzione del quadro meteo, ha ritenuto di prorogare l’avviso di ulteriori 12 ore, e quindi fino alle 20 di domani sera, solo sulla fascia costiera. Pertanto, dalle 8 alle 20 del 30 agosto sulle zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento) permarrà l’allerta meteo Gialla.

Potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine, fulmini e raffiche di vento. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: