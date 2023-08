Allerta Meteo Liguria: chiusi parchi, accessi al mare e cimiteri a Genova

MeteoWeb

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, che prevede burrasca forte di vento da oggi a martedì 29 agosto, e mareggiate intense per domani, il Comune di Genova ha adottato le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare, vietato transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Chiusi cimiteri e parchi, già chiusi per allerta arancione per temporali. Per domani, è prevista la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: