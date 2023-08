Allerta Meteo, domenica arriva sull’Italia un violentissimo ciclone: lunedì giornata campale, MAPPE terribili

MeteoWeb

Alla fine l’ondata di caldo è arrivata davvero. Non estrema o esagerata come veniva dipinta sui media, ma in queste ore le temperature sono più alte rispetto a quanto non avevamo previsto su MeteoWeb nei giorni scorsi. E visto che le previsioni meteo sono appunto previsioni, e quindi si possono sbagliare, non c’è nulla di male ad ammetterlo. Ad eccezione dell’estremo Sud, risparmiato da quest’ondata di caldo, da Napoli in su le temperature sono roventi un po’ ovunque seppur senza picchi particolarmente esagerati.

Localmente, però, abbiamo battuto qualche piccolo record mensile, e la colonnina di mercurio ha raggiunto i +40°C in alcune località, seppur raramente e molto isolate nelle zone interne. Ribadiamo, nulla di paragonabile allo scenario infernale che veniva dipinto sui media la scorsa settimana, ma neanche la normalità estiva di cui avevamo parlato su MeteoWeb. Le temperature sono ben superiori rispetto alle medie stagionali già da 3-4 giorni e rimarranno così elevate fino a domenica (compresa), soprattutto al Centro/Sud dove si sposterà l’asse dell’Anticiclone nei prossimi giorni.

L’alta pressione africana verrà spinta verso Sud da una violenta tempesta di origine oceanica che in modo lento e graduale si inizierà a muovere verso il Mediterraneo già da domani, venerdì 25 Agosto. Nel weekend sprofonderà nel Mar Mediterraneo, appunto, tramite la Valle del Rodano, generando domenica 27 Agosto un vero e proprio Ciclone Mediterraneo che tra domenica sera e lunedì 28 colpirà l’Italia con fenomeni di maltempo molto estremi e un brusco calo delle temperature. Eloquenti le mappe che evidenziano l’evoluzione meteo dei prossimi sette giorni:

Allerta Meteo, le mappe sinottiche del modello ECMWF dal 24 al 31 Agosto: FOCUS sulla tempesta in arrivo tra domenica e lunedì

L’arrivo di una tempesta così prematura nel corso della stagione autunnale, già a fine agosto, ci preoccupa particolarmente. Anche perchè arriverà subito dopo quest’ondata di caldo particolarmente duratura. I contrasti termici saranno dirompenti, tali da innescare fenomeni molto violenti. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli fanno paura per le prospettive di maltempo che evidenziano sul Nord Italia già dalle prossime ore. I primi forti temporali colpiranno il Piemonte stasera e poi sarà un’escalation di intensità ed estensione tra domani sera e sabato sera, prima che domenica inizi la vera e propria perturbazione ciclonica con precipitazioni insistenti non più soltanto nelle ore serali ma per tutto il giorno. E sarà una domenica tipicamente autunnale al Nord/Ovest.

Allerta Meteo, rischio alluvione al Nord/Ovest

Le Regioni più esposte al maltempo saranno Piemonte e Liguria, dove tra domenica e lunedì si potrà verificare una vera e propria alluvione. I modelli prospettano oltre 300mm di pioggia in poco più di 24 ore. Ma avremo anche venti impetuosi, mareggiate che ostacoleranno il regolare deflusso dei fiumi in piena, e quindi un alto rischio di esondazioni soprattutto in Liguria e nel basso Piemonte. Il maltempo, nel corso della giornata di lunedì, si estenderà anche al resto d’Italia, dapprima in Sardegna e nelle Regioni tirreniche, poi anche al resto del Nord, dove insisterà martedì 29 agosto. Le temperature crolleranno anche al Centro/Sud nel pomeriggio-sera di lunedì, e da martedì inizierà un periodo molto fresco, tipicamente autunnale.

