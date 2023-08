Allerta Meteo Emilia-Romagna: venti di burrasca sui rilievi dal pomeriggio

MeteoWeb

Da oggi pomeriggio in Emilia-Romagna si prevedono sui rilievi centro-orientali venti di burrasca: sulla base delle previsioni Arpae, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo. “Nel pomeriggio di martedì 1 agosto si prevedono sui rilievi centro-orientali venti di burrasca (tra 62 e 74 km/h) da sud-ovest, associati ad ulteriori rinforzi di raffica di intensità superiore,” si legge nel bollettino.

Nella giornata di mercoledì 2 agosto “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono probabili temporali sulla costa e sulla pianura in prossimità del Po al mattino e rovesci sparsi nella giornata, con venti di intensità sostenuta da est su mare e costa al mattino e da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali dal pomeriggio“.

