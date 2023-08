Allerta Meteo ESTOFEX: “attenzione ai temporali pomeridiani al Sud Italia”

MeteoWeb

Ancora maltempo e grandine in parte d’Europa, con rischio forti temporali pomeridiani al Sud Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi lunedì 21 agosto fino alle 8 di domani, martedì 22 agosto. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per parti di Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ucraina, Polonia e Repubblica Ceca per precipitazioni convettive intense, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento convettivo.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Un’area di bassa pressione con geopotenziale di 500 hPa e masse d’aria marittime fresche si estendono dal Nord Atlantico verso la Svezia, con il ciclone più importante a Nord/Ovest della Scozia, sottolinea il bollettino. Un getto zonale di medio livello si estende lungo il suo fianco meridionale con un asse dal Mar Celtico alla Danimarca e alla Lituania. Sul lato anticiclonico della corrente a getto, un confine frontale diffuso, inattivo e stazionario attraversa Francia, Germania, Polonia e Bielorussia. Ovunque più a Sud, le condizioni sinottiche sono quiescenti e l’attuale ondata di caldo entra nella sua 2ª settimana. Un cut-off debole e diffuso va dall’Italia meridionale verso la Tunisia.

In dettaglio, per quanto riguarda il Sud e il Sud/Est dell’Europa, sono possibili temporali pomeridiani sulle caratteristiche orografiche in ambiente di CAPE (Convective Available Potential Energy, Energia potenziale convettiva disponibile) moderato e debole, con, solo al Sud Italia, wind shear verticale moderato. Non sono escluse forti piogge isolate e grandinate, evidenzia il bollettino, ma, questo rischio sembra essere troppo basso per l’emissione di un livello 1.

